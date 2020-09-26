النيابة تحقق مع مدرس متهم بالتحرش بطفلة في الخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: تباشر النيابة العامة التحقيق مع مدرس متهم بالتحرش بطفلة في الخليفة. وكانت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية تمكنت من تحديد هوية مدرس مسن، بطل فيديو التحرش بتلميذة داخل غرفة مغلقة بدائرة قسم الخليفة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمتهم أثناء تحرشه بالطفلة أثناء درس خصوصي مطالبين بإعدامه.

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