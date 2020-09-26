شكرا لقرائتكم خبر عن «هنا عاش».. مبادرة لإعادة رموز الإسكندرية إلى الأذهان والذاكرة من جديد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لوحة نحاسية مدون عليها مقتطفات من تاريخ صاحب المنزل، بعنوان «هنا عاش»، هذه الجملة هي عنوان مبادرة سكندرية، دشنها الشاعر جابر بسيونى،عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، لإعادة رموز الإسكندرية في مختلف المجالات الفنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى الاذهان، والذاكرة من جديد خاصة بين الشباب الذين لم يعاصروا عهدهم.

«بسيونى»، قال لـ«المصرى اليوم»، إن المبادرة جرى تنفيذها في القاهرة، وبالتالى لن يكون هناك مانع لدى الأجهزة المعنية في الإسكندرية لإعادة تنفيذها، خاصة وأن معظم منازل الرموز في الإسكندرية دخلت طي النسيان لا سيما بين الأجيال الشبابية، مشيراً إلى أن الإسكندرية تضم أكثر من 50 منزلا لرموز فنية وثقافية وسياسية واقتصادية، تتطلب كشف النقاب عنها، مثل منزل سيد درويش وبيرم التونسى.

وأضاف: «تنفيذ المبادرة لن يكلف المحافظة كثيراً، فالأمر كله لا يتعدى تعليق لوحة نحاسية بسيطة بها معلومات مختصرة عن صاحب المنزل، لتعريف الجمهور به وإعادته إلى الذاكرة من جديد»، لافتا إلى أنه من الممكن تنفيذها من خلال الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى التابعة لمحافظة الإسكندرية بعنوان «هنا عاش»، مستطرداً: «حقهم علينا نفتكرهم ونذكر بيهم الشباب».

وتابع: «من الممكن أن نوفر راعى لتحمل التكلفة المادية اللازمة حال رفض المحافظة تحمل التكلفة».

ودعا المحافظ إلى ضرورة إعادة تشكيل لجنة مسميات الشوارع في الأحياء، حيث يوجد قرابة 500 شارع جديد في الإسكندرية تحمل أسماء عشوائية، ومن الممكن أن يتم إطلاق أسماء شهداء ورموز عليها بدلاً من الأسماء الموجودة عليها حاليا، خاصة في أحياء العامرية وبرج العرب والعجمى.

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