شكرا لقرائتكم خبر عن 120 مرشحا للبرلمان في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل عدد المرشحين المحتملين لمجلس النواب بدوائر المحافظة 120مرشحا، 36 بالدائرة الأولى، 18بالدائرة الثانية، 26 بالدائرة الرابعة، 40 بالدائرة الرابعة. وقال المستشار أسامه شعت، رئيس محكمة كفرالشيخ ورئيس لجنة تلقي الطلبات، إنه يتم توزيع الرموز حسب أولويات التقديم، وأنه سيتم تلقي الطلبات من المرشحين حتى الثانيه ظهر السبت باكر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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