شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب منطقة البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هزة أرضية في منطقة البحر الأحمر، وعلى بعد 33 كم شمال شرق مدينة الغردقة، بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر.

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وأشار الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد - في تصريح اليوم - إلى أن تلك الهزة الأرضية وقعت في الساعة العاشرة و 22 دقيقة و33 ثانية بالتوقيت المحلي للمدينة ـ وشعر بها بعض المواطنين، ولم يصل للمعهد أي إشارة عن وقوع إصابات أو حوادث أو أضرار مادية.

وأوضح رئيس المعهد أن احداثيات الهزة الأرضية كانت على خط العرض 27.4937 درجة شمالا، وخط الطول 33.9933 درجة شرقا، وعلى عمق 16 كم.