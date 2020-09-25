شكرا لقرائتكم خبر عن التسويق السياحى تنتج فيلما لتنشيط السياحة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الخبير السياحى، محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر، أن اللجنة بصدد إنتاج فيلم مدته 5 دقائق يعرض في الأقصر، يتحدث عن الكاتبة المشهورة «أجاثا كريستى» بالتزامن مع إعادة إنتاج قصتها الشهيرة «موت على النيل» ويتضمن الفيلم زيارتها الشهيرة للأقصر وإقامتها ٤٨ يوما بفندق الونتر بالاس التاريخي والأماكن التي زارتها، بغرض تنشيط السياحة وزيادة التدفقات السياحية خلال الموسم الشتوى الجديد.
واوضح أن السينما على مر العصور لعبت دورا هاما في الترويج السياحى للأقصر وزيادة التدفقات السياحية لعاصمة السياحة العالمية، ففيلم «غرام في الكرنك» للمبدع محمود رضا وفرقته الشعبية، أحد الأفلام التي ساهمت في انتعاشة الرحلات الداخلية، كما أن أغنية «لقصر بلدنا بلد سواح» تحولت إلى أيقونة دعائية لجذب السياح في مختلف الأسواق العالمية.
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