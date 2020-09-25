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شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل بالمنطقة الصناعية في مدينة السادات (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشب حريق هائل في مصنع كيماويات بمنطقة الهناجر بالمنطقة الرابعة بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية، مساء اليوم، وارتفعت ألسنة اللهب وتصاعدت الأدخنة بشكل كثيف.
فيما دفعت الحماية المدينة بـ8 سيارات اطفاء لمحاولة للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى مصانع مجاورة، كما تم الدفع بسيارات إسعاف تحسبًا لوجود إصابات خلال الحريق أو حالات اختناق.
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