شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحتفل باليوم العالمي للرئتين بنشر أعراض سرطان الرئة.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بمناسبة اليوم العالمي للرئتين، أعراض الإصابة بسرطان الرئة، مطالبة أي شخص يشعر بهذه الأعراض المبادرة بالكشف وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الأعراض هي: ألم في الصدر أو الكتف أو الظهر بسبب السعال، والتهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي المزمن، صعوبة في التنفس والبلع، والسعال المدمم أو البلغم المدمم، أو سعال مزمن وشديد.

كما تتضمن الأعراض وفقا لوزارة الصحة، صدور صوت مزعج أثناء التنفس، بحة أو حشرحة الصوت، تغيير في لون البلغم.