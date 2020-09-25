شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل حملات إزالة الاشغالات والإعلانات المخالفة بحي المناخ في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع الدكتور منصور بكرى رئيس حي المناخ ببورسعيد، استمرار الحملات المكبرة لإزالة اللافتات والإعلانات المخالفة والملصقات بالشوارع والأسوار وأعمدة الإضاءة والأسوار، في إطار خطة الحى للتجميل والقضاء على التشوه البصرى الذى تحدثه اللافتات والإعلانات العشوائية بالشوارع والميادين. وحرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإلزامهم باتباع اللوائح والقوانين المنظمة للأعمال الدعائية والإعلان، حفاظًا على الشكل الجمالي والحضاري للمنشآت، كما تم خلال الحملة إزالة العديد من الاشغالات والباعة الجائلين والفروشات المخالفة والحواجز الموضوعة بنهر الطريق وتعوق المرور قامت الحملة بالمرور بنطاق الحي مرورا بشارع النصر وشارع كسرى وشارع الأمين وشارع سعد زغلول. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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