شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة لتغيير مفصل الركبة لمريض بمستشفي السويس العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكن أطباء قسم العظام بمستشفي السويس العام من إجراء جراحة كبرى لتغير مفصل الركبة لمريض. تأتي هذه الجراحة ضمن الجراحات الخاصة بقرارات نفقة الدولة وقوائم الانتظار بجانب جراحات الطوارئ، وهى العمليه الثالثة من نفس النوع خلال أسبوعين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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