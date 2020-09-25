شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج «القائد الصغير» ينظم ورش رسم للأطفال بمكتبة مصر العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم برنامج «القائد الصغير» بمكتبة مصر العامة، ورشة رسم بعنوان«معالم اثرية»، تم تدريب الأطفال فيها على الرسومات المختلفة للمناطق الاثرية باستخدام ألوان الخشب.

وقالت المحاضرة، شيماء الحسينى، انه تم عقد ورشة الرسم بالقاعة المخصصة بالمكتبة، وتم تعريف الأطفال بمعنى ملمة معالم اثرية، وارتباطها بمدينة الاقصر التي تحتضن ثلث اثار العالم، بجانب تقديم معلومة عن عدد من المزارات الاثرية وعدد من الشخصيات الفرعونية القديمة.

وأضافت انه تم تلقى افكار الأطفال، وتناولها في شمل رسومات على اوراق الرسم وإعطاء الألوان المناسبة لكل فكرة على حدة، موكدةً استجابة الاطفال وسعادتهم بالمعلومات المقدمة لهم.

وبرنامج القائد الصغير، هو برنامج لتنمية القدرات العقلية للأطفال والذى تناول العديد من المحاضرات ومنها ايجابيات وسلبيات الانترنت، وحدوتة مصرية عن عن الشخصيات الفرعونية، وورش رسم وغيرها من الأنشطة، والتى تهتم بغرس السلوكيات الإيجابية للأطفال ليكونوا قادة نافعين للمجتمع الذي يعيشون فيه.