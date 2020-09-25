شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة دسوق تزيل مبنى مخالف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشرفَت المهندسة، عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومأمور قسم شرطة دسوق العقيد سامح محى الدين، على إزالة مبني مخالف بدون ترخيص، حيث قامت حملة بإزالة المبني للتعدى متر على خط التنظيم بطول المبنى بشارع وحد بحى الكشلة بدسوق.
وأكدت رئيس المدينة، أنه لا أحد فوق القانون ولن تسمح بإقامة أي مبني دون ترخيص، وبأي تعديات علي الأرض الزراعية وأملاك الدولة، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
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