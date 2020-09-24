شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى رحلات الخطوط الجوية السعودية لمطاري أسيوط وسوهاج الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل كل من مطار أسيوط وسوهاج الدوليين أولى رحلات الخطوط الجوية السعودية، بعد استئناف الشركة رحلاتها إلى المطارين بعد توقف الحركة الجوية بسبب الحد من انتشار فيروس كورونا، ومن المخطط أن تُسير الشركة أربع رحلات أسبوعياً إلى مطاري اسيوط وسوهاج خلال الفترة المقبلة.

وجرى استقبال الطائرات بتقليد رش المياه وتقديم الورود للركاب، وكان في استقبالهم الطيار أشرف عادل مدير مطار أسيوط والطيار هشام فريد مدير مطار سوهاج.

كما قام فريقا العلاقات العامة بكلا المطارين بتقديم جميع التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء اجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.