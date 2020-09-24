شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل الأردنى يعلن عن قرارات للعمالة الوافدة من الجنسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة السماح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة ممن غادروا المملكة قبل تاريخ 2020/3/18 دخول البلاد في حال كان تصريح عمله وإقامته ساريان المفعول.

كما قرر الوزير الأردنى السماح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة بمغادرة أراضي المملكة في حال كان تصريح عمله وإقامته ساريان المفعول.

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وسمح قرار الوزير الأردنى للعمال غير الأردنيين من الجنسية المصرية والحاصلين على إجازة (خروج وعودة) وهم خارج البلاد دخول أراضي المملكة بموجب الإجازات السارية المفعول التي يحملوها دون إبراز بطاقة تصريح العمل سارى المفعول، شريطة أن تظهر بيانات تصريح عمل ساري المفعول للعامل على نظام العمالة الوافدة الإلكتروني.

كما سمح القرار للعمالة غير الأردنية من الجنسية المصرية ممن غادروا أراضي المملكة قبل تاريخ 2020/3/18 وتصاريح عملهم ما زالت سارية المفعول بدخول البلاد بغض النظر عن تاريخ سريان الإجازة والاكتفاء بالتصريح ساري المفعول وحسب الإجراءات المتبعة.

وأكد قرار الوزير الأردنى استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء العمالة غير الأردنية وعائلاتها الذين سيغادرون أراضي المملكة بشكل نهائي من جميع رسوم تصاريح العمل وغرامات الإقامة المترتبة عليهم حتى 13 أكتوبر المقبل.