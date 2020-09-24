باحث بشئون الحركات الإرهابية: جماعات الإخوان تمارس العنف تحت لافتات الجهاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال منير أديب، الباحث في شئون الحركات الإرهابية، إن الفكرة المؤسسة للإخوان تنص على مفهوم العنف، فهي تدعو إلى ممارسة العنف تحت المسميات المختلفة.

وتابع خلال مداخلته على قناة "إكسترا نيوز": جماعة الإخوان الإرهابية تمارس العنف تحت لافتات الجهاد، والجماعة تختار الأوقات المناسبة من أجل ممارسة تلك الأعمال"، مشيرا إلى أن الجماعة قامت بتشكيل لجنة تسمى باللجنة الإدارية العليا والتي حلت مكان مكتب الإرشاد.

وأضاف: اللجنة الإدارية العليا انعقد بداخلها لجنة أخرى تسمى اللجنة الشرعية والتي انعقدت لمدة 3 أشهر من أجل دراسة استخدام العنف، وبالفعل خرجت اللجنة بدراسة تمسى "فقه المقاومة الشرعية".

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وأردف: مفهوم التنظيم مرتبط تماما بالعنف، مثل الفكرة المؤسسة لتنظيم الإخوان.

ومن جانب اخر، قال منير أديب الباحث فى شؤون الجماعات الإرهابية، إن الحركات المتطرفة ومنها حركة الإخوان لديها فكر بأن من خالفهم فى المنهج والفكر والسياسية سيكونون كفار أو طاغوت وحكم الهؤلاء هو الخروج عليهم.

وأضاف أديب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نوز: "لست مندهشا مما فعله الإخوان فقد قتلوا الخصوم سواء كانوا علماء شرع أو تنفيذيين، مؤكدًا أنها جماعة متطرفة تقوم بقتل المواطن البريء فى الشارع"، لافتا إلى أن تلك الجماعات الإرهابية تستخدم الدين للتوظيف السياسى فقط، حيث إن فكرة الإخوان الأساسية المؤسسة لها هي العنف، وهو ما يحدث الآن.

وأوضح الباحث بشئون الجماعات الإرهابية أن كل التنظيمات المتطرفة تعتقد أنها على الحق وتعتقد خصومها أنهم على الباطل والكفر، فيقومون بقتلهم سواء كانوا فى مسجد أو خارجه.