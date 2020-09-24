شكرا لقرائتكم خبر عن هيكل: مبادرة «إيكو ايجيبت» تنطلق بمشاركة وزارات البيئة والسياحة والإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل وزير الدولة للاعلام، ان اطلاق مبادرة «إيكو إيجيبت» غدا من محمية رأس محمد، هي مبادرة تطلقها وزارات، البيئة والسياحة والإعلام لدعم المحميات الطبيعية والسياحة البيئية، ورفع الوعي البيئي لدى كافة المواطنين، وبحضور عدد كبير من سفراء الدول المختلفة والشخصيات العامة ووسائل الإعلام العربية والأجنبية

وأكد أسامة هيكل أن هذه المبادرة تؤكد على توجه الحكومة للعمل التكاملي بين الوزارات والجهات المختلفة، وأصبح هناك ضرورة للتأكيد على أن السياحة لا تتعارض مع الحفاظ على البيئة وجهود التنمية، مشيرا إلى دور وسائل الإعلام في التوعية بالقضايا البيئية ورفع الوعي لدى المواطنين في ذلك الاتجاه لزيادة المشاركة المجتمعية في قضايا التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.