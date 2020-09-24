شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتحدث عن رقم مصر القياسى بموسوعة جينيس بأكبر كلمة سلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تحقيق مصر رقماً قياسياً عالمياً جديداً بموسوعة جينيس ريكورد العالمية، وتم تسجيله باسم مصر من خلال تصميم أكبر كلمة سلام ( Peace ) بـ 551 سترة نجاة فى زمن قياسى 13 دقيقة و37 ثانية على ضفاف قناة السويس وبالتحديد فى مدينة الإسماعيلية.

وقال وزير الشباب والرياضة إن الرياضة المصرية تسير بخطوات ثابتة ومستقرة وتحقق إنجازات متتالية بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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وأشار "صبحي" إلى أن تسجيل الرقم المصرى جاء بعد جهود كبيرة، وتحقيق كافة الاشتراطات التى وضعتها جينيس للأرقام القياسية لتصميم أكبر كلمة سلام، والتى تم تنفيذها بمدينة الإسماعيلية فى ضوء الاحتفالات العالمية الخاصة بيوم السلام العالمى، ولتصبح الاحتفالية المصرية بيوم السلام العالمى هى الاحتفالية الوحيدة فى العالم التى تم تسجيلها بموسوعة الأرقام القياسية.

ووجه الدكتور أشرف صبحى الشكر لكافة الأطراف المعنية بتنظيم الحدث، وفى المقدمة الربان ولاء حافظ والاتحاد المصرى للغوض والإنقاذ وهيئة قناة السويس وجميع المشاركين من الشباب المصرى ضمن الفعالية العالمية.

ورحبت جينيس ريكورد للأرقام القياسية بالطلبات التى دعتها للتواجد أكثر داخل مصر، والتى تطالب بتسجيل أرقاما قياسية جديدة خاصة بها، ووعدت جينيس للأرقام القياسية بزيادة انتشارها داخل مصر بعد الأداء المشرف الذى قدمه المصريون فى تحقيق الرقم القياسى فى تصميم أكبر كلمة سلام Peace على ضفاف قناة السويس.