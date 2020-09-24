شكرا لقرائتكم خبر عن 205 مرشحين محتملين لانتخابات مجلس النواب بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محكمة بنها الابتدائية تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، فى اليوم الثامن، لتقديم طلبات الترشح، حيث بلغ عدد الطلبات التى تم تقديمها للجنة برئاسة المستشار صبرى البنا، رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد، أمين عام المحكمة، اليوم، طلبان ترشح، ليرتفع الإجمالى حتى الآن 205 طلبات ترشح، بـ6 دوائر على مستوى المحافظة، المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدًا مخصصين للمحافظة بالنظام الفردى بالبرلمان.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، وقادها اللواء حاتم حداد، مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي، رئيس المباحث، وشارك فيها العقيد محمد سعيد، رئيس مباحث الترحيلات وأمن المحاكم، والمقدم عمرو الجزار، مفتش المباحث، وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط لجنة تلقي الطلبات لتنظيم عمليات الدخول والخروج.