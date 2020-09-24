شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى نهاية أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، مد فترة تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء حتى نهاية شهر أكتوبر بدلا من 30 سبتمبر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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