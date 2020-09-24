شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط منتحل صفة صيدلاني للإتجار في الأدوية المخدرة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التفتيش الصيدلي، بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية، ومفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بديرب نجم، حملة مشتركة لمداهمة إحدي الصيدليات بمركز ديرب نجم، عقب ورود معلومات بقيام أحد الدخلاء بالإتجار في الأدوية المخدرة «الترامادول المهرب».

وقام أحد أفراد الحملة بعمل محاولة شراء للأدوية المخدرة من الصيدلية المبلغ عنها، تم على إثرها ضبط المتهم متلبسا ببيع الدواء المخدر، كما تمكن مفتشي الحملة من ضبط مخالفات داوئية آخري بالصيدلية نفسها، تمثلت في أدوية ومستلزمات غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية مدرجة بالجدول الثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وقام مفتشي الحملة بالإتصال بالشرطة، التي قامت على الفور بالقبض على المتهم، وحجزه بمركز شرطة ديرب نجم، لإستكمال المحضر، والعرض على النيابة العامة، وتم تحريز المضبوطات.

وفي سياق متصل، شنت إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، حملة مشتركة لمداهمة عيادتين غير مرخصتين بمركز ديرب نجم، أسفرت جهود الحملة عن ضبط أدوية مخالفة بواقع ١٠٧٦ قرص وعبوة وزجاجة لأدوية مخالفة، تمثلت المضبوطات المخالفة في أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية مجهولة المصدر وبعضها منتهى الصلاحية، بالإضافة لمستلزمات طبية منتهية الصلاحية، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات.

وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات بأرقام (٢٢٤٥، ٢٢٤٦، ٢٢٤٧) لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ ديرب نجم مع العرض على النيابة العامة لإستكمال التحقيقات.