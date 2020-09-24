شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات»: صرف معاشات أكتوبر والدفعة الـ2 من «العلاوات الخمس» الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه سيتم صرف معاشات شهر أكتوبر، الخميس المقبل، بالإضافة إلى صرف الدفعة الثانية من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة، والتي يتم صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارًا من أول يوليو الماضي.

وأضاف «عوض» في تصريحات صحفية، الخميس، أنه سيتم الصرف لما يقارب من 8.4 مليون مواطن بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا سيتم تقسيم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح إسوة بما تم بالأشهر السابقة.

وأوضح أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولي والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس والأحد الموافق الأول والرابع والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الإثنين والثلاثاء الموافق الخامس والسادس من أكتوبر، أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7مليون قائم بالصرف اعتبارًا من يومي الأربعاء والأحد الموافق السابع والحادي عشر من أكتوبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوي الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتباراً من اليوم الأول من أكتوبر.

وأشار «عوض» إلى أنه تم تشكيل لجنة مشكلة من قيادات الهيئة تحت رئاسته المباشرة لمتابعة عمليات الصرف على مدار اليوم والتواجد الميداني بمنافذ الصرف لمجابهة أية معوقات قد تظهر وأنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة بكافة فئاتها للمواطنين لصرف مستحقاته.

يذكر أن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي قد قامت بصرف أول شريحة لمستحقي العلاوات الخمس بالإضافة إلى الزيادة الدورية للمعاشات والتي بلغت 14% من قيمة المعاشات الشهرية اعتباراً من أول يوليو السابق طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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