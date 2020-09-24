ضبط 5 قضايا تهريب بقيمة مليون جنيه عبر المنافذ خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع- أقمشة بلغت القيمة والتعويض المالي فيها أكثر من مليون جنيه، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

وضُبط في مجال الأمن العام 35 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات سائقين وعاملين، مخالفات مسطح مائي، سرقة، سلاح أبيض، 1320 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم تنفيذ 180 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.