شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تخفيض الـ40%.. إقبال كبير على التصالح مع مخالفات البناء في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن الهدف من زيادة نسبة التخفيضات من 25% إلى 40% في التصالح مع مخالفات البناء ليس جمع المال لكن تقنين أوضاع المواطنين وتحقيق الاستقرار وزيادة أعداد التصالح وسرعة اتخاذ الاجراءات.

وقال المحافظ إن هناك لجنة متابعة من مكتبه لعمل مراكز تلقى طلبات التصالح في كل المراكز والمدن والاحياء على مدار الساعة التي تقرر عملها 24 ساعة ليلا ونهارا دون توقف حتى أيام العطلات.

من ناحية أخرى، شهدت المراكز التكنولوجية الخاصة بتلقى الطلبات واستقبال المواطنيين الراغبين في التصالح ودفع الغرامات المستحقة إقبالا كبير من المواطنيين.

وفى حى ثالث بمدينة الاسماعيلية، قال محمد صابر، نائب رئيس الحى، إن الاقبال تضاعف في اول يوم بعد قرار المحافظ، وإن اللواء عادل الالفى، رئيس الحى، قرر تخصيص اماكن ومظلة للمواطنيين تخفيفا عليهم من الحراراة، فيما تم زيادة أعداد الموظفين إلى الضعف.

وقال اللواء وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية، إن الإقبال فاق كل التوقعات والأحياء داخل المدينة في حالة استنفار على مدى الـ24 ساعة يوميا دون أي إجازات.

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