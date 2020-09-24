شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة توقع الكشف على 162 شخصًا وتصدر قراري علاج على نفقة الدولة في مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أقيمت قافلة طبية علاجيه بمركز صحة الأسرة بمرسى علم، وقعت الكشف على 162 حالة بجميع التخصصات باطنة واطفال وجراحة ورمد واسنان وأشعة ومعمل ونساء وتوليد وجلدية وقلب وأشعة ورسم قلب. وتم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 11 حالات وإحالة عدد 3 حالات إلى المستشفي لإجراء واستكمال الفحوصات واستصدار 2 قرار على نفقة الدولة، وتم إجراء جميع الكشوفات وصرف العلاج لجميع الحالات مجانا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قافلة توقع الكشف على 162 شخصًا وتصدر قراري علاج على نفقة الدولة في مرسى علم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.