شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «أكساد»: مشروعاتنا هدفها تنمية المزارع الفقير في المجتمعات الصحراوية النائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور نصر الدين العبيد، مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، إن المركز نفذ العديد من الأنشطة التنموية في مجال حصاد المياه والممارسات الزراعية في المناطق الصحراوية والمنفذ بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» في محافظة مطروح ضمن مشروع حصاد المياه والممارسات الزراعية وذلك بهدف رفع المستوي الاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة وتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق.

وأضاف أنه تم في المرحلة الاولى من المشروع انشاء عدد 181 بئر بإجمالي سعة تخزينية 18 الف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب موزعة على مراكز الدعم الفني الاربعة (راس الحكمة – مطروح – النجيلة – برانى) وانشاء حوالى 125 حقل إرشادي نموذجي بإجمالي 375 فدان من التين والزيتون على أن يتم التوسع في هذه المساحات في مراحل لاحقة.

وتابع أن المشروع يعتمد على تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة وتطبيق اهم واحدث الممارسات الزراعية الجيدة لزيادة الانتاجية وتحسين جودة المنتج وامداد المزارعين بالمدخلات الزراعية والتى تضمنت اسمدة ومبيدات ومغذيات وادوات تقليم، لضمان زيادة إنتاجية المحاصيل وزيادة العائد منها وتقليل التكلفة الإنتاجية.

جاءت تلك التصريحات على هامش زيارته الأخيرة لمحافظة مطروح، مؤكدا تكرار تلك الزيارات التفقدية للمشروعات القائمة بمعرفة «اكساد» ومحاولة تطوير السياسات الزراعية والتنموية لصالح المزارع الفقير في الأماكن الصحراوية.