شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" ترسل لجنة للتفتيش الفنى على مواقع تأهيل الترع بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى أن هناك لجنة للتفتيش الفنى قامت بالمرور على مواقع تنفيذ عمليات تأهيل الترع بمحافظة الشرقية، للتأكد من ضبط جودة التنفيذ وتطبيق بنود العقد والاشتراطات والمواصفات الفنية للأعمال بالإضافة لإجراء الاختبارات المعملية والموقعية اللازمة.

أضاف خالد فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" أن الادارات العامة مستمرة بواسطة المهندسين والفنيين وأطقم التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة في متابعة وتنفيذ أعمال التأهيل للترع بنطاق الجمهورية.

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أوضح خالد أنه جارى العمل فى عملية تأهيل فرع 1 الأملاك بطول 4.100 كم بالإدارة العامة لري النوبارية وبلغت نسبة التنفيذ الفعلية 45% مقارنة بالنسبة المقررة 15%، وبالإدارة العامة لري النصر جارى العمل فى تأهيل فرع 24 بطول 2.000 كم وبلغت نسبة التنفيذ 90% بينما المقررة 40%، و ترعة الخضراوية وعلام بالإدارة العامة لرى غرب قنا بطول 1.500 كم وبإشراف التوسع الافقي باسنا وذلك وفقا للنسبة المقررة دون تأخيرات.

وأضاف خالد أن الإدارة العامة لصيانة الخزانات والقناطر الكبرى، تعمل في تبطين ترعة فرع 1 بنى غالب بزمام محافظة اسيوط بنسبة تنفيذ 98 % مقابل 48 %، و تبطين ترعة فرع 3 بنى غالب بزمام محافظة اسيوط بنسبة تنفيذ 97.5 % مقابل 48 % ، و تبطين ترعة فرع مكاوي بزمام محافظة اسيوط بنسبة تنفيذ 52.4 % مقابل 48 %، و تبطين ترعة فرع عبد الرسول بزمام محافظة اسيوط بنسبة تنفيذ 74 % مقابل 48% مقرر، و ترعتي مجرور الأسيوطي والشيخ سويف بزمام محافظة اسيوط بنسبة تنفيذ 8 % مقابل 3.7% مقرر.

وأشار خالد إلى أنه تماشيا مع البرنامج الزمنى للطرح والترسية – تم البت المالي وجارى البدء في تنفيذ 3 عمليات بالإدارة العامة لري الجيزة و تأهيل ترعة سقارة البحرية بطول 10.900 كم، وفى الإدارة العامة لري شرق المنيا تم اعتماد محاضر البت المالي لترعه نواي بطول 7.590 كم وترعه الدبا السودا بطول 7.200 كم، وفى الإدارة العامة لري شرق قنا تم اعتماد محضر البت المالي لعملية تأهيل ترعة الشيخ على وترعة الحوشه وترعة الكلالسه، وجارى البدء في العمل بالمواقع بأطوال اجمالية 16.455 كم.