شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة ظهور قرود في قرى محافظتي قنا وسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشرت عبر وسائل التواصل الإجتماعى صور قرود تظهر في وسط الزراعات والأسوار بقرية العمرة بمركز أبوتشت في محافظة قنا، وكذلك ظهور قرود بقريتى الغنيمية والحلافى بمركز البلينا في محافظة سوهاج، واستطلعت «المصرى اليوم» رأى المسؤولين في المحافظتين لمعرفة حقيقة الأمر.

في محافظة قنا، قال الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطرى بقنا، إن المديرية لم تتلق أي بلاغات بظهور قرود في قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت، وأنه تم تشكيل لجنة من الطب البيطرى تضم طبيب بيطرى ومعاونيه، فور ما أشيع عن ظهور قرود في القرية، لكشف حقيقة وجودها من عدمه، وتبين عدم وجود أي قرود بالقرية، وأن الأمر لا يعدوا كونه مجرد إشاعة أطلقها بعض المواطنين بالقرية، مشيرًا لعدم وجود مناطق جبلية أو غابات بالمنطقة.

وفى محافظة سوهاج، قال المهندس لطفي محمد على، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، إنه تم رصد ما تردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، عن وجود قرود في قريتى الغنيمية والحلافى التابعتين لمجلس قروية بنى حميل، التابعة لمركز البلينا، وتم تشكيل لجنة من الوحدتين المحليتين بالقرية والمركز ومديرية الطب البيطرى، والانتقال إلى القريتين، وتم سؤال عدد من الأهالي والذين نفوا مشاهدة أي قرود.

وأكد الدكتور عصام أحمد عرفة، مدير مديرية الطب البيطري بسوهاج، أن المديرية لم تتلق أي بلاغات من مواطنين أو جهات حكومية بظهور قرود في أيًا من قرى مركز البلينا، كما أشيع، وفي حالة ظهور مثل هذه الحيوانات يتم إخطار الحماية المدنية للتدخل.