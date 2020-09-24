شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الأربعاء، أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والتربية الخاصة على مستوى المحافظة للعام 2019 /2020، ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية خلال الاحتفالية التي نظمتها العلاقات العامة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، وبحضور اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة والعمدة محمد الحبونى رئيس مجلس العمد والمشايخ بالمحافظة والدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم وفضيلة الشيخ محمد حلمى مدير منطقة مطروح الأزهرية ونقيب معلمى مطروح ومجلس الأمناء وبمشاركة عدد من أولياء الأمور والقيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

وخلال الإحتفالية، قدم محافظ مطروح التهنئة لجميع الطلاب العشرة الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادات، مع الاقتصار على تكريم الثلاثة الاوائل من كل شهادة هذا العام نظرا لظروف جائحة كورونا، وقال إننا فخورين بهم جميعا وبالنماذج المشرفة التي تغلبت على كافة الصعوبات حتى استطاعوا التفوق والتميز في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم بأسره وهى جائحة فيروس كورونا أمام الطلاب لتحقيق مراكز متفوقة واستطاعوا أن يحققوا أعلى مراتب النجاح متنميًا لهم دوام التفوق في حياتهم العملية والعلمية القادمة.

ووجه محافظ مطروح الشكر لأولياء أمور الطلاب على جهودهم مع ابنائهم لتحقيق النجاح والتفوق رغم ظروف جائحة كورونا، مشيدًا بجهد قيادات التربية والتعليم بالمحافظة وحرصهم على توفير المناخ التعليمى الجيد لتحقيق التفوق لابناء المحافظة وجهودهم للنهوض بالمنظومة التعليمية خلال العام الدراسى.

وقدم العمدة محمد الحبونى التهنئة لكافة الطلبة والطالبات الاوائل وأولياء أمورهم والشكر للمحافظ على رعايته لهذه الاحتفالية الجميلة لتكريم المتفوقين من أبناء المحافظة.