شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد المركز التكنولوجي لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مساء الأربعاء، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، الذى تم تجهيزه لاستقبال طلبات المواطنين المتقدمين للتصالح على بعض مخالفات البناء وتخصيص منافذ واجهزة حاسب وتوفير المكان اللائق بانتظار المواطنين مع إقامة مظلة خارج المركز للوقاية من حرارة الشمس .ومنعا للزحام مع زيادة عدد المنافذ للإسراع في انهاء الإجراءات خاصة.

ومن المعروف أن اخر موعد لتلقى الطلبات الخاصة بالتصالحات هو 30 سبتمبر الجارى، كما تم تخصيص مزيد من الاجهزة والموظفين المؤهلين لسرعة انجاز ذلك الملف وانهاء التسجيل بالمنظومة وفقا للضوابط المعمول بها.

واستمع محافظ مطروح لعدد من المواطنين خلال تقديم طلباتهم مؤكدا على جهود المحافظة في الاسراع في استقبال طلبات المواطنين من خلال جميع المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى مدن المحافظة من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء ومن السابعة مساء إلى الثانية عشر ليلا كل يوم وأيام العطلات.

وشدد محافظ مطروح على حسن استقبال المواطنين والرد على استفساراتهم وتقديم كافة التيسيرات مع الإلتزام بالتباعد والاجراءات الاحترازية ومنع التزاحم لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين.