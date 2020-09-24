شكرا لقرائتكم خبر عن «الهندسة الزراعية» ينظم ورشة عمل لإدارة المخلفات وتحويلها إلي قيمة اقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم معهد بحوث الهندسة الزراعية ورشة عمل عن التخزين الذكي وإدارة المخلفات الحاصلات الزراعية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وصندوق تمويل العلوم ومجموعة شركات سيكم للزراعة الحيوية لمدة ٥ ايام تبدأ الاحد 27 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر 2020 وذلك بهدف تحويل المخلفات الزراعية إلأي قيمة إقتصادية يتم الإستفادة منها في القطاع الزراعي.

وأكد بيان رسمي أصدره المعهد أن الورشة تستهدف مشاركة 50 متدرب فقط ومتخصصين في تكنولوجيا «النانو تكنولوجي» والتخزين وإدارة ومعالجة المخلفات الهندسة الحيوية وتداول المنتجات النباتية العضوية.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن تتناول ورشة العمل التقنيات الجديدة في مجال إدارة المخلفات الزراعية وتدوريها والإستفادة منها في إنتاج الأسمدة العضوية أو الأعلاف غير التقليدية للحد من تلوث البيئة والحفاظ على الصحة العامة والحد من مخاطر حرق المخلفات الزراعية.