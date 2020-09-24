شكرا لقرائتكم خبر عن حزب النور يحذر من دعوات التظاهر: «تحمل أجندات غربية هدفها التخريب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد حزب النور السلفي رفضه لكل صور التخريب والفوضى، داعيًا جميع أبناء الشعب المصري إلى «تفويت الفرصة على المتاجرين بهمومه ممن يزعم كذبًا وبهتانًا وزورًا النضال وهو يحمل اجندات غربية تريد التخريب لا الإصلاح».
وحذر الحزب في بيان أصدره، الخميس، من «دعوات التظاهر المتدوالة على وسائل التواصل الإجتماعي في الأسبوع الجاري من الأحد الماضي إلى الجمعة التي دعا إليها أحد منفذي المخططات الأجنبية المغرضة وتبعه كثير ممن انتهجوا نهج العنف والفوضى والتخريب».
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