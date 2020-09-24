شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء مرشحي «القائمة الوطنية» للانتخابات البرلمانية في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت مصادر مطلعة بحزب مستقبل وطن عن اختيار مرشحي القائمة الوطنية لمرشحي انتخابات مجلس النواب عن محافظة القليوبية. وضمت القائمة عددا من مرشحي تنسيقية شباب الأحزاب وممثلين عن أحزاب الحرية والتجمع والإصلاح والتنمية ومستقبل وطن، و٥ نواب بالبرلمان المنقضي. وتشمل القائمة النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد الفيومي ممثلا لحزب الحرية، والنائب حسن عمر حسانين مستقبل وطن، ومدحت الكمار بديلا للنائب مصطفي الكمار الذي حالت الظروف دون ترشحه، والدكتور عبدالله احمد عبدالله عن تنسيقية الاحزاب، ومحمد عبدالعزيز مؤسس حركة تمرد، وأميره العادلي عن تنسيقية الاحزاب، والنائبة سولاف درويش عن قائمة تحيا مصر وحزب حماة الوطن، ودعاء عبدالحفيظ ومنيرة عبدالحليم رزق، ومارسيل صدقي ممثلة لحزب التجمع، وإيرين سعيد ممثلة لحزب الإصلاح والتنمية، وسامية زين العابدين عن حزب مستقبل وطن. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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