مصر | عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قبل قليل، منطقة سجون طرة للاطمئنان على أعمال التأمين بعد محاولة الهروب الفاشلة.

وكشف مصدر أمني، أن وزير الداخلية اطمأن على المصابين الذين أصيبوا في هذه الواقعة.

هذا، وأسفرت الواقعةـ عن استشهاد عدد من رجال الشرطة، وهم كل من: عمرو عبد المنعم ومحمد عفت (ضابطين)، وخفير، وفرد بلوكامين، كما لقى 4 من المحكوم عليهم بالإعدام مصرعهم أثناء محاولة الهروب، وهم كل من: مديح رمضان حسن علاء الدين، وعمار الشحات محمد السيد، والسيد السيد عطا محمد، وحسن زكريا معتمد مرسي.