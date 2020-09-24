شكرا لقرائتكم خبر عن محامى الإعلامية منى عبد الغنى يحذر بمقاضاة من يتعرض لها وابنها بالتشويه والتشهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مكتب علاء عابد للمحاماة والاستشارات القانونية، من تناول الإعلامية الكبيرة منى عبد الغنى وابنها كريم سلامة بأى نوع من أنواع التشهير بهما والنيل من سمعتهما وسبهما وقذفهما وإلصاق التهم بهما، مؤكدا على ملاحقة كل من يخالف ذلك قضائيا.

وأكد علاء عابد، اتخاذ الإجراءات القانونية كل من تناول الإعلامية منى عبد الغنى بالإهانة أو السب والتشهير، وقد حررت محضر بواقعة السب والتشهير حمل رقم 25 أحوال وتاريخ 22 سبتمبر الجارى بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية.

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وكشف محامى منى عبد الغنى عن اعتزامه التقدم ببلاغات أخرى ضمن جملة من الإجراءات القانونية لاستعادة حقوق موكلتها الإعلامية منى عبد الغنى ونجلها كريم سلامة ومقاضاة كل من يتعرض لهما بالتشهير أو الإهانة.

وناشد المحامى رجال الصحافة والإعلام الشرفاء بتحرى الدقة حتى لا يتعرضون المساءلة القانونية حال ثبوت عدم صحة ما ينشرونه في الصحف ويبثونه في القنوات التلفزيونية.