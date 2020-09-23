شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنوفية تستعد لمؤتمر «التوجهات المستقبلية للتعايش مع كورونا» أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور عبدالرحمن الباجوري، نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، باللجنة المنظمة للمؤتمر الأول لقطاع خدمة المجتمع تحت عنوان «التوجهات المستقبلية للتعايش مع كورونا كوفيد 19»، برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة ورئاسة الدكتور عبدالرحمن الباجوري، المقرر انعقاده في الرابع والخامس من اكتوبر المقبل بقاعة المؤتمرات الكبري بالإدارة العامة للجامعة.

رصد الباجوري أهم محاور وأهداف المؤتمر الذي يناقش عدد كبير من الأبحاث المقدمة حول دراسة تطوير العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا والتعرف على الجديد عن الفيروس وطرق مواجهتها مع دراسة التحديات والآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للجائحة ورصد التغيرات المرتقبة على العملية التعليمية.

وشدد الباجوري على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال المؤتمر وتنظيم الدخول والخروج بما يمنع التزاحم مع وضع الخطوط العريضة لتنظيم فعاليات المؤتمر ونقله من خلال بث مباشر عبر وسائل التواصل المختلفة.

.