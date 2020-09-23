شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل متابعة رئيس الحكومة للمشروعات القومية بمحافظة قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة قنا، وذلك في اجتماع عقده عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع محافظ قنا، بسرعة توفير الأراضي الجاهزة، لتنفيذ مشروع سكني حضاري، على غرار «الأسمرات» في عاصمة المحافظة، وكذا تطوير مدينة قنا، وطرح مشروع يخدم أكبر حجم من السكان، ويوفر فرص عمل لهم، مثل مشروعات استصلاح الأراضي، وكذا المشروعات الصناعية.

كما وجه رئيس الوزراء بالإهتمام بمطالب تطوير المستشفيات بالمحافظة، لرفع مستوى الخدمة الصحية، كأولوية هامة للدولة، كما وافق على تنفيذ التصورات الخاصة التي طرحها المحافظ، بالتصرف في بعض الأراضي على الفور، واستثمار العائد في مشروعات توصيل الصرف الصحي لبقية القرى في سائر أنحاء قنا.

وعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع تفاصيل الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، بإجمالي مبلغ 1.7 مليار جنيه، يتم انفاقها على برامج التنمية الحضرية والريفية، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والطرق والنقل والمواصلات، وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وتنمية الإدارة المحلية والدعم الفني.

واستعرض المحافظ، على نحو تفصيلي الموقف التنفيذي للمشروعات في القطاعات المختلفة على أرض قنا، لافتاً إلى أن برنامج التنمية الحضرية والريفية يشهد تنفيذ العديد من الأعمال لتحسين الخدمات للمواطنين، وتيسير حياتهم، من بينها توصيل الصرف الصحي بمدينة أبوتشت، وعمل شبكات الصرف الصحي بقرى الشقيفي والحسينات، بالإضافة إلى استكمال تطوير كورنيش النيل بمركز نجع حمادي، وتجميل ودهان مداخل مدينة دشنا، وعمل شبكات الصرف الصحي بالمناطق المحرومة بقرى العزايزة والصعايدة وشرق السكة، بطول حوالي 14 كم، وتركيب بلدورات على طريق معبددندرة، وعمل بوابتين لمدخل مدينة قنا من الناحية البحرية، وإحلال وتجديد شبكات مياه بمنطقة المعنى بطول 1 كم، وتطوير كورنيش النيل بكل من مدينتي قوص، ونقادة.

وفيما يتعلق ببرنامج تحسين البيئة، أوضح محافظ قنا أنه يشهد شراء وتوريد مكابس نظافة ولوادر لإدارة المُخلفات الصلبة، وتشجير عدد من الشوارع بمدينة أبوتشت، واستكمال تغطية العديد من الترع، بقرى الصماصمة، والطبايخة، والمعوجة، والروكة، والحجيرات، والجمالية، وتوسيع كوبريين بالصالحية والكروين.

كما يشمل برنامج التنمية الاقتصادية والمحلية، تنفيذ سوق تجاري بأبوشوشة، وآخر بالقارة بمركز أبوتشت، واستكمال مجمع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالطود، إلى جانب إنشاء مجزر نصف آلي بمدينة فرشوط، وآخر بمدينة الوقف، واستكمال مدينة حرفية لنقل الورش من مدينة دشنا، بالإضافة إلى إنشاء شادر وأسواق تجارية، وإنشاء منطقة حرفية بالترامسة، وسوق حضاري بمدينة قوص.

أما برنامج الطرق والنقل والمواصلات، فبحسب المحافظ، فإنها تشهد رصف طريق جزيرة الدوم بمركز أبوتشت بطول 1.5 كم، ورصف طرق داخل مدينة أبوتشت، واستكمال رصف الطريق الصحراوي من بنك القرية، بطول 3 كم، وشارع الجمهورية بمركز فرشوط، بطول 700 م، وإعادة رصف طريق نجع الشيخ الشرقاوي بطول 1 كم، وإنشاء كوبري مشاة يربط نجع خيرية الغربي بالشرقي، وكذا إستكمال إنارة العديد من الطرق، وتركيب أعمدة إنارة جهد منخفض بمختلف القرى، وتركيب كشك كهرباء قدرة 100 كيلو وات، لاستكمال إنارة طريق نجع صفر حتى الطريق الصحراوي الغربي، وتدعيم شبكة الكهرباء والطاقة بقرية الشعانية، وتوسعة ورفع كفاءة طريق من نجع خلف / حتى كوم البيجا بداية من كوم السيد حتى كوم البيجا بطول 3 كم، وتطوير مواقف السيارات بمركز دشنا، وإنشاء موقف سيارات بمدينة الوقف الجديدة، ورصف طريق مدخل أبنود بطول 2.5 كم.

ويشهد برنامج تدعيم الخدمات المحلية والإجتماعية، توفير معدات ومهمات إطفاء، ووحدات إنقاذ بري ونهري، لتدعيم الوحدات، مع استكمال تهذيب خط نهر النيل بقسم الإنقاذ النهري الجديد، واستكمال مبنى وحدة إطفاء الحريق بمدينة فرشوط، وتنفيذ عدد من التدخلات لدعم الأنشطة الصحية لمواجهة كورونا، وإستكمال مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، واستكمال مبنى الوحدة المحلية بمركز ومدينة نجع حمادي.

كما استعرض اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، المشروعات في قطاع التعليم العام، لافتاً إلى أنه يشهدُ تنفيذ 222 مشروعاً، بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 888.5 مليون جنيه، تتضمن إنشاء 39 مدرسة جديدة، وتطوير ورفع كفاءة 183 مدرسة قائمة، إلى جانب جهود إدخال منظومة التعليم الجديدة، ومنها توزيع التابلت على الطلاب والمعلمين، وإنشاء مدارس مميزة وهي مدرسة المتفوقين (STWM)، والمدرسة المصرية اليابانية، إلى جانب تنفيذ برامج لمحو الأمية.

وحول الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم تنفيذها في قطاع الصحة، أكد المحافظ أنه تم تنفيذ عدة مشروعات تشمل تطوير 3 مستشفيات مركزية، و43 وحدة صحية، وإنشاء المعمل المشترك، بتكلفة حوالي 1.3 مليار جنيه، وعلى رأس المشروعات المُنفذة: تطوير مستشفى قنا العام، بما يشمل قسم قسطرة القلب، ووحدة الرنين المغناطيسي، وقسم الرعاية المركزة، وكذلك تخصيص مساحة إضافية من جانب المحافظة لمركز أورام قنا، لتصل مساحة المركز الإجمالية إلى 6 آلاف م2 للتوسع في تقديم خدماته، وكذلك تطوير مستشفى قفط التعليمي، ويشمل ذلك غرفة عمليات للعيون، وحضانات للأطفال، بالإضافة إلى إنشاء «المعمل المشترك» الذي يقوم بالتحاليل الخاصة بالمياه والغذاء وغيرها من الملوثات، فضلاً عن رفع كفاءة وتطوير وإنشاء 43 وحدة صحية في مختلف أنحاء قنا، واستكمال تنفيذ مُبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي.

ولفت المحافظ إلى أن قطاع الصحة يشهد استكمال مشروعات أخرى لتدعيم المنظومة الصحية، وتضم تطوير كل من مُستشفى نجع حمادي العام، ومستشفى أبوتشت العام، ومستشفى دشنا، ورفع كفاءة وتطوير وإنشاء وحدات صحية أخرى منها المركز الطبي بنجع حمادي، ووحدة أبومناع بحري.

وتطرق محافظ قنا إلى الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الإسكان، لافتاً إلى أن الخطة تشهد إنشاء 608 عمارات، بإجمالي 16390 وحدة سكنية، بتكلفة 3.8 مليار جنيه، مفصلاً بأن مشروعات الإسكان المنفذة تتضمن 6816 وحدة سكنية للإسكان الإجتماعي، و5204 وحدات سكنية بمدينة قنا الجديدة، و260 وحدة سكنية لتطوير العشوائيات، مشيراً إلى أن هناك مشروعات أخرى تستكمل تشمل إنشاء 864 وحدة سكنية أخرى بمدينة قنا الجديدة، و3264 وحدة سكنية بمدينة غرب قنا، في مشروع ضخم يتضمن تنفيذ محطة لمياه الشرب، وشبكات للمياه والصرف الصحي والري، وشبكة طرق بالمدينة، كما تم انجاز العديد من المشروعات الخدمية بمدينة قنا الجديدة، حيث تم انشاء: 6 مدارس، و6 حضانات، و3 وحدات صحية، ومركز إسعاف، و6 أسواق تجارية، و3 ملاعب كرة قدم، بالإضافة إلى 8 منشآت خدمية أخرى، كما تم انهاء العديد من مشروعات البنية التحتية من الطرق، والصرف الصحى، ومياه الشرب والكهرباء.

وقال المحافظ إن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يشهد إنشاء محطات مياه شرب وصرف صحي بتكلفة 6.4 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه فيما يخص مشروعات مياه الشُرب، فقد تم تنفيذ 58 محطة مياه شرب، في قنا الجديدة طاقة 270 ل/ث، وأبوتشت طاقة 600 ل/ث، ودشنا طاقة من 400 إلى 800 ل/ث، ونجع حمادي وغيرها، كما يتمُ استكمال تنفيذ 37 محطة، وشبكات مياه منها: تأهيل وتطوير محطة مياه نجع حمادي، ومحطة مياه الرحمانية، ومحطة مياه نقادة، ومحطة مياه نقالي الشاورية، ومحطة مياه غرب النيل. أما فيما يخص مشروعات الصرف الصحي، فقد شهدت المحافظة تنفيذ 5 مشروعات للصرف الصحي، منها توسعات صرف صحي قنا بطاقة 55 ألف م3/يوم، ودشنا بطاقة 12 ألف م3/يوم، وفرشوط بطاقة 30 ألف م3/يوم، ونقادة بطاقة 16 ألف م3/يوم، وقفط بطاقة 15 ألف م3/يوم، كما يتم استكمال تنفيذ 26 مشروعاً للصرف الصحي، منها التوسع الثاني لمحطة صرف صحي قنا، ومشروع صرف صحي المراشدة المتكامل، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي قوص، وصرف صحي نجع الشيخ على.

وتطرق مُحافظ قنا إلى موقف تنفيذ المشروعات في قطاع الطرق والنقل، والذي يشهد إنشاء وإزدواج وتقوية طرق بطول 260 كم، وإنشاء 5 كباري، ورصف طرق داخلية بطول 572 كم، وتطوير 4 محطات سكة حديد، وتطوير مزلقانات، بتكلفة 3.8 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ إزدواج طريق قنا / سفاجا، بطول 120 كم، وتقوية وإعادة رصف طريق قنا، سفاجا، بطول 120 كم، وإنشاء كوبري قوص العلوي أعلى السكة الحديد، وكوبري نجع حمادي، كما يتم استكمال مشروعات تنفيذ ازدواج وتطوير القطاع الأول من طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي، وجار تنفيذ محور الشهيد الرائد باسم فكري بطول 19 كم، ويضم 15 كوبري، و15 نفقاً، بتكفة 1.5 مليار جنيه، فضلاً عن تطوير 4 محطات سكة حديد، وتطوير مسافات بين المحطات بطول 59 كم، وتطوير مزلقانات بتكلفة 346 مليون جنيه.

وحول الموقف التنفيذي للمشروعات في قطاع الكهرباء، فقد أشار المحافظ إلى أنها تشهد توصيل التيار الكهربائي للعمارات السكنية، والمناطق الصناعية والوحدات الصحية، وتدعيم الشبكات، وتنفيذ محطات محولات لتقوية الشبكة الموحدة وإنشاء لوحات توزيع، بتكلفة إجمالي 2.8 مليار جنيه، وتشمل المحطات المنفذة محطة محولات كهرباء قفط، ومحطة محولات شمال قنا الجديدة، ومركز التحكم الإقليمي بنجع حمادي، بينما تتضمن المشروعات الجارية محطة محولات نجع حمادي ومحطة محولات شرق قنا، سعة كل منهما 1500 ميجا فولت أمبير، ومحطة محولات قنا الجديدة سعة 80 ميجا فولت أمبير.

وحول الموقف التنفيذى للمشروعات التي تم تنفيذها في قطاع الغاز الطبيعى، أوضح المحافظ أنه تم تنفيذ عدد 133055 وصلة لعـدد 5 مراكز، بتكلفة إجمالية 390 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه بلغ عدد المنازل المستهدف توصيل الغاز لها ( 213912) ألف منزل على مستوى المحافظة، منها 92646 ألف منزل بمدينة قنا، و30581 بمدينة نجع حمادى، و35441 بمدينة قوص، و13661 بمدينة دشنا، و15532 بمدينة قفط، و14990 بمدينة نقادة، و6000 بمدينة فرشوط، و5061 بمدينة أبوتشت، وقد بلغ عدد العملاء المحولين بالغاز الطبيعي 133055 عميلاً.

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وتطرق محافظ قنا إلى الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع الموارد المائية والري، لافتأً إلى أنه هذا القطاع يشهد تنفيذ 137 مشروعاً، بتكلفة إجمالية 505 ملايين جنيه، تشمل إنشاء وإحلال وتجديد كباري، وتنفيذ شبكات للصرف المُغطى، وإنشاء سدود توجيه وبحيرات صناعية، بحجازة، ومركز قوص، والهيشة، ونجع حمادي، فضلاً عن تغطية وتكسية ترع، بجزيرة دندرة، وقنا، وفرع حامد، كما يتم استكمال إنشاء سدود توجيه وبحيرات صناعية، بقرية العمرة، والكرنك، بمركز أبوتشت، وقرية البطحة، بمركز نجع حمادي. وشهد الاجتماع استعراض موقف تأهيل الترع ومخرات السيول لتحقيق الجاهزية قبل موسم الأمطار.

كما عرض المحافظ موقف المشروعات في قطاع الثقافة، وتشمل تطوير وتجديد قصر ثقافة قنا، وتنفيذ أنشطة ثقافية وفنية متنوعة، بتكلفة مالية 63 مليون جنيه.

وتطرق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إلى عرض مشروعات المحافظة في قطاع الزراعة، لافتاً إلى أنه يشهد تطوير الري الحقلي إستصلاح مساحة 12500 فدان بمنطقة المراشدة بتكلفة مالية 237 مليون جنيه، وعرض المساحات المنزرعة بقصب السكر أحد أبرز المحاصيل التي تتمتع بها قنا، ويرتبط بها صناعات السكر، حيث تنتج قنا نحو 36.5% من إجمالي إنتاج الجمهورية من قصب السكر، بواقع 5.6 مليون طن، وتنتج 20.5 من انتاج الجمهورية من السكر بواقع 385 ألف طن.

وحول الموقف التنفيذي للمشروعات في قطاع التضامن الاجتماعي، أوضح المحافظ، أن نحو 167 ألف أسرة تستفيد من برنامج تكافل في الوقت الحالي، صرف لها نحو 91 مليون جنيه، كما يصرف معاش الضمان الإجتماعي لنحو 24 ألف أسرة بواقع 7.8 مليون جنيه شهرياً، ومعاش قانون الطفل، لنحو 216 طفلاً، بواقع 158 ألفاً شهرياً، كما شهد هذا القطاع تنفيذ مركز الحكم لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة بمدينة قنا.

وفي قطاع التموين، أوضح محافظ قنا، أنه يتم تنفيذ مشروعات لضخ المواد التموينية المدعمة، وإنشاء صومعة المراشدة بمركز الوقف بتكلفة 101 مليون جنيه، سعتها التخزينية 60 ألف طن، و4 هناجر، كما يتم استكمال إقامة منطقة تجارية لوجستية بقرية الترامسة بمركز قنا، بقيمة مليار جنيه.

وفي قطاع الاستثمار، أوضح المحافظ أنه تم تنفيذ 25 مشروعاً بالمنطقة الصناعية بهو / نجع حمادي، وجار استكمال 108 مشروعات بها، كما تم تنفيذ 38 مشروعاً بمنطقة كلاحين بمركز قفط، كما يتم استكمال 40 مشروعأً بها، وتم تخصيص مساحة 71 فداناً للمجمع الصناعي في المنطقة الصناعية بهو/ نجع حمادى ضمن المساحة المخصصة للمشروعات وتم انشاء 420 وحدة عليها، ومن المقرر الانتهاء من أعمال المجمع نهاية عام 2020 وسوف يتم البدء في التخصيص أوائل عام 2021، علماً بأن هذه المجمعات تم تنفيذها في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية.

وحول الموقف التمويلي والتنفيذي لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» في قرى ومدن محافظة قنا، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوي الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجاً، وتتضمن المشروعات مد وتدعيم شبكات مياه الشرب، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، وإحلال وتجديد مراكز الشباب، واستكمال إنارة الطرق، وإنشاء مدارس من بينها مدرسة الفاوية الإعدادية بأبومناع القبلي بعدد 21 فصلاً دراسياً، ومدرسة الفحيرة الابتدائية بالسمطا بحري، بعدد 3 فصول دراسية، ومدرسة نجع عزوز الإعدادية بعدد 12 فصل دراسياً، كما عرض المحافظ موقف تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر، وذلك في مختلف البرامج التنموية التي تتم على أرض محافظة قنا.

وعرض المحافظ مشروعات تطوير المناطق العشوائية بمحافظة قنا، حيث تضمنت المناطق غير الآمنة من الدرجة الثانية التي تم تطويرها، وهي منطقة الترعة الضمرانية بنجع حمادي، وهي منطقة عشوائية من الدرجة الثانية، حيث أنها كانت مجموعة من العشش والمساكن غير الملائمة والمقامة على أملاك الدولة بمساحة إجمالية حوالي ثمانية أفدنة، واستهدف التطوير توفير مسكن ملائم وحياة كريمة لـ 260 أسرة وبإيجار رمزي، والقضاء على واحدة من أكبر البؤر العشوائية في الصعيد، فضلاً عن إزالة التعديات على مساحة 8 أفدنة من أملاك الدولة وإستغلال المنطقة في خدمة المحافظة.

وحول موقف التصالح في مخالفات البناء، أوضح محافظ قنا انه تم تلقي 16310 طلباً للتصالح، كما عرض اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عدداً من المشروعات الكبرى التي تم الإنتهاء منها والجاهزة للافتتاح، ومنه في قطاع الطرق والنقل، محور الشهيد الرائد باسم فكري، الذي يتم تنفيذه بطول 19 كم، ليربط الطريق الصحراوي الشرقي، بطريق ( القاهرة ـ أسوان ) الصحراوي الغربي، ويضم 15 كوبري و15 نفقاً، بما يساهم في تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل، خلق مجتمعات عمرانية جديدة، وفي قطاع الكهرباء، مركز التحكم الإقليمي بنجع حمادي بتمويل من الهيئة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ويقوم المركز بمراقبة عدد 98 محطة كهرباء ضمن قطاع كهرباء مصر العليا الذي يضم محافظات سوهاج وقنا والاقصر وأسوان.

كما تتضمن المشروعات الجاهزة للافتتاح محطة محولات نجع حمادي، المقامة على مساحة حوالي 250 ألف متر بمنطقة «هو» الصناعية، وتستقبل الكهرباء من محطة توليد الكهرباء ببني سويف، ومن ثم توزيعها على التجمعات العمرانية والمشروعات الاستثمارية سواء داخل المحافظة أو خارجها، بهدف تدعيم الشبكة القومية للكهرباء حتى يتسنى نقل الطاقة الكهربائية من محطات الإنتاج إلى محطات التوزيع ثم إلى المستهلك دون انقطاع أو أعطال، وكذلك محطة محولات شرق قنا، الواقعة على مساحة 250 ألف متر مربع بجهد 500 / 220 / 66 / 22 ك. ف وبسعة 1500 ميجا فولت أمبير، ويهدف إنشاؤها إلى مواجهة زيادة الأحمال الكهربائية وتحسين جودة الطاقة بالشبكة الكهربائية الموحدة وتفريغ الطاقة المتولدة من محطة توليد كهرباء بنى سويف والتى تبلغ طاقتها 4800 ميجاوات، كما ستربط بين محطتي محولات شرق سوهاج ونجع حمادي الصناعية.

وتتضمن المشروعات المنفذة أيضا ًمشروع محطة مياه فرشوط، بطاقة 400 لتر / ثانية، بتكلفة 320 مليون جنيه، بتمويل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ويستفيد منها نحو 187 ألف نسمة وتخدم مدينة ومركز فرشوط، وأيضاً توسعات محطة مياه دشنا، قدرة 400 لتر / ثانية، إلى 1800 لتر / ثانية، بتكلفة 160 مليون جنيه، تمويل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتخدم قرى مدينة دشنا وعددها 14 قرية، ويستفيد منها نحو 400 ألف نسمة.

كما تشمل المشروعات مشروع صرف صحي قفط، وقدرة المحطة 15 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، بتكلفة 167 مليون جنيه، بتمويل من برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر، وتخدم مدينة وقرى مركز قفط، ويستفيد منها 120 ألف نسمة، ومشروع صرف صحي نقادة، بطاقة 16 ألف م3/يوم، بتكلفة 152 مليون جنيه، بتمويل من برنامج التنمية المحلية لتننمية صعيد مصر، وتخدم مدينة وقرى مركز نقادة ويستفيد منها 184 ألف نسمة.