شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة سداد المصروفات المدرسية للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ألية تحصيل مصروفات المدارس لعام 2020/2021، والتى تسدد من الطلاب بالكامل على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وأكدت الوزارة، فى القرار الوزارى رقم 155 لعام 2020، أنه يتم سداد مصروفات المدارس من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقمي القومي للطالب. على أن تقوم كل مدرسة بمتابعة موقف السداد الفعلي من الطلاب من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة ومتابعة سداد انصبة المديريات التعليمية وديوان عام الوزارة والجهات الأخرى، طبقا لخطط الصرف السنوية المعتمدة من السلطة المختصة.

ويراعى في تحصيل المصروفات، تحصيل الرسم الإضافي على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام والفني والدراسات التكميلية الصناعية، وتحصيل الرسم الإضافي على طلب الالتحاق لأول مرة بالصفوف الأخرى غير الصف الاول من الطلاب كالعائدين من الخارج.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على تحصيل 500 جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات وتورد بنسبة 100% لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:

الطلاب بالصفوف من رياض الأطفال وحتى الثالث الابتدائي: 300 جنيه.

والطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الاعدادي 200 جنيه.

Advertisements

والطلاب من الصف الأول الثانوي حتى الثالث ثانوي: 500 جنيه.

وطلاب صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3 و5 سنوات): 200 جنيه.