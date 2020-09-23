شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى تهنئ البنك الدولى على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات البنك الدولى، لإطلاق تقرير قوى كوصى على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، على استعداد لتوسيع التعاون في المؤسسات القوية، لمحاربة الفساد.

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"أهنئ البنك الدولى، على تقرير قوي وإطلاق نشط! كوصي على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، على استعداد لتوسيع التعاون في المؤسسات القوية والمشتريات والإدارة المالية العامة والتقارير العامة واسترداد الأصول".



غادة والى

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وفى سياق آخر استقبلت غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، بيسيرا تركوفيتش، وزيرة خارجية البوسنة والهرسك.

وقالت غادة والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"يسعدني أن أرحب بوزير خارجية البوسنة والهرسك بيسيرا تركوفيتش، ملتزمون بالعمل عن كثب مع الحكومات لمعالجة مراقبة الحدود، والأسلحة النارية غير المشروعة، والمخدرات، ومكافحة الفساد، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

ومن جهة أخرى شاركت الدكتورة غادة والى مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، فى حوار التعاون الاستراتيجي الأول مع اليابان، حيث أعربت عن سعادتها بتلك المشاركة، موجهة الشكر لليابان، حيث نشرت صورة عبر حسابها على "تويتر"، من الاجتماع، وعلقت: "شرفت بالمشاركة في حوار التعاون الاستراتيجي الأول مع اليابان.