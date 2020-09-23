شكرا لقرائتكم خبر عن رصف شارعى قرة بن شريك وهمدان بجنوب الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أجهزة محافظة الجيزة فى رفع كفاءة شوارع قره بن شريك وهمدان بجنوب الجيزة، تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث يتم استكمال أعمال رفع طبقه الأسفلت القديمة بشارع قره بن شريك ورفع المخلفات الناتجة من الأعمال وجارى استكمال الأعمال، كما تم استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع همدان وقد تم رفع بلاعات الصرف بالشارع تمهيدا لعمل الاسفلت تحت إشراف رئيس حى جنوب الجيزة.

وفى السياق واصلت أجهزة محافظة الجيزة، وحى الهرم استكمال أعمال تركيب بلاط انترلوك بمتفرعات شارع المجزر الآلى من اللبينى هرم تحت إشراف رئيس حى الهرم، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن الاستمرار بأعمال التطوير بالمناطق العشوائية وغير المخططة بنطاق الأحياء ورفع كفاءة الطرق وللظهور بالمظهر الحضارى اللائق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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كما تم تبليط متفرعات منطقة القومية بحى شمال الجيزة، حيث واصل حى شمال الجيزة جهودها لرفع كفاءة الطرق فى نطاق الحى بتركيب انترلوك فى شارع مسجد الرحمن ومحمد حسن والصفا والمطيعة الحديثة وحسن الحداد بمتفرعات القومية ضمن خطة تطوير المناطق غير المخططة وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما نفذت أجهزة محافظة الجيزة، أعمال تطوير لـ13 منطقة غير مخططة بالمحافظة، حيث نفذت أجهزة حى شمال الجيزة برئاسة أشرف بكر رئيس الحى أعمال استكمال تطوير شارع عبد الرحيم القناوى ومتفرعاته.

كما تم تركيب انترلوك بشارع محمد تيسير المتفرع من شارع محسن هاشم من شارع العروبة بحى الطالبية، ضمن خطط تطوير المناطق غير المخططة، وفى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار أعمال التطوير والتجميل للارتقاء بالمظهر الحضارى اللائق بمدينة الحوامدية، تتواصل جهود مدينة الحوامدية أعمال التطوير والتجميل الجارية بشارع جمال عبد الناصر حيث تم رصف طبقه الرابطة فى الاتجاه الأيمن أسفل الكوبرى.