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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه للأردن للمشاركة فى اجتماع رباعى بشأن القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجّه وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم 23 سبتمبر الجارى، إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة فى الاجتماع المُقرر عقده غدًا بين وزراء خارجية كل من مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، وذلك لبحث آخر المُستجدات ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية.
ووفقا لبيان وزارة الخارجية، سوف يُركز الاجتماع الوزارى الرباعى على تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن لعملية السلام فى الشرق الأوسط وتبعاته، وسبل الدفع قدمُا باستئناف تلك العملية ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين. كما سيُجرى الوزير شكرى خلال الزيارة عددًا من اللقاءات الثنائية بهدف مناقشة أبرز القضايا الإقليمية، فضلًا عن تناول أهم أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والدول المُشاركة.
وكان وزير الخارجية سامح شكرى، دعا إلى ضرورة تصدى المجتمع الدولى للدول الداعمة للإرهاب، مشيرا فى كلمته بافتتاح أعمال اجتماعات الأمم المتحدة إلى أن مصر تدعو للتصدى لكافة الدول التى توظف الإرهاب لتحقيق أهداف خاصة.
وقال شكرى فى كلمته فى الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، إن مصر لديها رؤية قائمة على مقومات بمقدمتها التأكيد على قيم التكافل والمساواة بين البشر وسيادة الدول على أراضيها ومقدراتها وتجنب الاستقطاب وإعلاء روح الشراكة واحترام الخصوصية الثقافية للشعوب والمجتمعات.
ودعا وزير الخارجية، المجتمع الدولى ممثلا فى الأمم المتحدة إلى العمل على صيانة السلم والأمن الدوليين والتصدى لمحاولات تفكيك الدول الوطنية ومكافحة الإرهاب والتصدى للدول التى توظفه وتوفر له التمويل والملاذ الآمن، وكذلك مكافحة التطرف والجريمة المنظمة.
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