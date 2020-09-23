شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه للأردن للمشاركة فى اجتماع رباعى بشأن القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجّه وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم 23 سبتمبر الجارى، إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة فى الاجتماع المُقرر عقده غدًا بين وزراء خارجية كل من مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، وذلك لبحث آخر المُستجدات ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية، سوف يُركز الاجتماع الوزارى الرباعى على تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن لعملية السلام فى الشرق الأوسط وتبعاته، وسبل الدفع قدمُا باستئناف تلك العملية ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين. كما سيُجرى الوزير شكرى خلال الزيارة عددًا من اللقاءات الثنائية بهدف مناقشة أبرز القضايا الإقليمية، فضلًا عن تناول أهم أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والدول المُشاركة.

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