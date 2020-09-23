مصر | لتلقيه مليون جنيه رشوة.. المشدد 10 سنوات لرئيس حي مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لتلقيه مليون جنيه رشوة.. المشدد 10 سنوات لرئيس حي مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار ممدوح طبوشة بمعاقبة "م. ز"، رئيس حي مصر القديمة بالسجن المشدد 10 سنوات وبالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم "م. ق" في القضية 48 لسنة 2019 جنايات مصر القديمة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت "م. ز" رئيس حي مصر القديمة، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتقاضي رشوة مليون جنيه من أصل مبلغ مليوني جنيه مقابل إنهاء كافة إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.

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وتضمنت التحقيقات التي باشرها فهد مجدي مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، أن الأجهزة الرقابية تلقت بلاغا من سيدة أعمال "مقاولة أعمال هدم" بمنطقة المنيل التابعة لحي مصر القديمة تفيد تلقيها اتصالا هاتفيا من المتهم بشكل مباشر وعن طريق وسيط يطالبها فيه بدفع مبلغ رشوة 2 مليون جنيه مقابل تنازله عن مستخلصات مالية عليها قدرها 4 ملايين جنيه خاصة بتنفيذ أعمال الإزالات الخاصة بأحد العقارات.

وتوصلت التحقيقات إلى أنه تم الاتفاق بين المبلغة على مجاراة المتهم والاتفاق معه على إعطائه المبلغ المتفق عليه فتم إصدار إذن من النيابة بتسجيل المكالمات بينهما واتفقت معه على تسليمه نصف المبلغ وهو مليون جنيه.

وتبين أن المتهم اتفق مع مقاول هدم ليكون وسيط بينهما لاستلام المبلغ المالي وتمت عملية تسلم الأموال أسفل منزله بمدينة نصر في الوقت الذي قام فيه رجال هيئة الرقابة الإدارية بتصوير اللقاءات وتسجيل المكالمات ليتم ضبطه متلبسا بالصوت والصورة.