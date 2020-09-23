شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الجمعية العمومية للمحاكم القضاء الاداري، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار توفيق الشحات عضو المجلس الخاص - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الاداري للعام القضائي 2020/2021، وذلك خلال الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الاداري.

وصرح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، ان الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، أكدت على امور هامة متعلقة بتنظيم سير العمل بالمحاكم، كضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة فى حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضماناً لسلامة الجميع.