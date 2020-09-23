شكرا لقرائتكم خبر عن «فرعية المهندسين» بالإسكندرية تناقش مستقبل البرمجيات في مصر والدول العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين اليوم الأربعاء ندوة بعنوان«مستقبل صناعة البرمجيات في مصر والدول العربية» بقاعة المؤتمرات بمقر النقابة بالشاطبى.

يشارك فيها الدكتور يسري الجمل أستاذ هندسة علوم الحاسب الآلي وكبير مستشارى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ووزير التربية والتعليم الأسبق، كما يعقبه حلقة نقاشية حول اللقاء.

ومن جانبه قال الدكتور حسن لطفى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن الندوة تتضمن عدة محاور منها التحديات التي تواجه صناعة البرمجيات في مصر والمنطقة العربية وكيفية مواجهتها.

وأضاف أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالإضافة إلى بث الندوة اون لاين من خلال الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».