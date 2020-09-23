شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الشفاء بكورونا لـ508 حالات بـ«عزل العجمي».. و«التعايش المنزلي» يتجاوز 160 شخصاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مستشفى العجمى المركزى في الإسكندرية، والمخصص لاستقبال وعزل مصابي فيروس كورونا المستجد منذ مارس الماضى، ارتفاعًا في عدد حالات المتعافين من الفيروس، ليصل إلى 508 حالات، ويكسر حاجز الـ500 حالة، ويسجل 5 حالات جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 508 حالات حتى الآن.

وقال الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمى المركزى، إنه تم ارتفاع حصيلة المُحوَّلين إلى التعافي المنزلي إلى 160 حالة، بعد تحويل حالتين جديدتين، فيما توقف عدد الحالات المُحوَّلة إلى فترة النقاهة عند الرقم 463 حالة.

ولفت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث يضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك، موضحًا أن المستشفى يضم 53 طبيبًا و60 من هيئة التمريض.