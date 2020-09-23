شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التسهيلات الجديدة للتصالح على مخالفات البناء بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن تسهيلات جديدة للتخفيف على المواطنين بشأن التصالح على مخالفات البناء، مؤكدا أن الإجراء يأتى فى إطار حرص المحافظة على تفتيت الكثافات أمام المراكز التكنولوجية وللتسهيل على المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح واختصارا للوقت والمجهود .

ودعا المحافظ المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح للوحدة المحلية التابعين لها، مؤكداً ان المواطن غير ملزم بتقديم الطلب بالمقر الرئيسي للمركز أو المدينة. ويرصد ”الخليج 365” التسهيلات الجديدة التي قدمتها المحافظة.

1. فتح مراكز جديدة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالوحدات المحلية القروية.

2. فتح عدد من المدارس وتجهيزها بالأحياء والمراكز.

3. التواجد اليومى لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية حتى مغادرة أخر مواطن بمقار تلقى الطلبات.

4. متابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل كافة العقبات أمامهم.

Advertisements

- حصيلة الطلبات وعددها حتى يوم 20 سبتمبر:

1. استقبلت المحافظة 41 ألف طلب حتى الآن.

2. تم تحصيل 500 مليون جنيه من رسوم جدية التصالح.

3. مركز أوسيم الأعلى بين مراكز المحافظة فى تلقى طلبات التصالح بـ6754 طلبا.

4. مركز أبو النمرس الثانى في عدد الطلبات بـ5947 طلبا.

5. مركز كرداسة الثالث بـ5064 طلبا.

6. حى الهرم فى المركز الأول بين الأحياء بـ4843 طلبا.

7. حى الوراق تقدم به 1465 طلبا.

8. حى جنوب الجيزة تقدم 1391 طلبا.