شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان بالجيزة تستحدث لجنة لحل مشكلات أعضائها مع جهات العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد الشيال، أمين عام نقابة أطباء الأسنان بالجيزة، مقرر اللجنة الإعلامية، إن مجلس النقابة الفرعية بدأ عمله بعد إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفى، بتشكيل اللجان العلمية والاجتماعية، والإعلامية، وتنمية الموارد والتواصل والمتابعة، بالإضافة إلى لجنة الشكاوى والمقترحات، مشيرا إلى أنه تم استحداث لجنة التواصل والمتابعة، لتكون حلقة وصل بين الطبيب وبين جهة عمله الحكومية فى حال وقوع أى مشكلة بينهما، أو بين طبيبين.

وأوضح الشيال، لليوم السابع، أن النقابة بدأ العمل على تأسيس موقع إلكتروني خاص بالنقابة الفرعية بالجيزة، ليتم من خلاله الإعلان عن كافة خدمات النقابة، والمعلومات الخاصة بها، وذلك بالتزامن مع إجراء إعادة هيكلة كاملة للنقابة بتعيين مسئول مالي وإداري جديد، وتجهيز المقر لاستقبال كافة المؤتمرات والندوات العلمية الخاصة بالأعضاء.

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وأشار إلى أن اللجان النقابية بدأت عملها، حيث نظمت اللجنة الاجتماعية، أول رحلاتها، كذلك تستعد اللجنة العلمية للإعلان عن إطلاق حدث علمى خلال الفترة المقبلة.

وكان الدكتور مجدى صلاح، نقيب أطباء الأسنان بالجيزة، أعلن تشكيل هيئة المكتب للنقابة الفرعية، وتولى الدكتور أحد الشيال، مهام منصب الأمين العام، والدكتور طارق نور أمين الصندوق.

وأوضح صلاح، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تم تشكيل اللجان المختلفة بالنقابة، حيث تم اختيار الدكتور مجدى صلاح رئيس النقابة الفرعية، مقررا للجنة العلمية، والدكتور أحمد الشيال مقررا للجنة الإعلامية، والدكتورة عزة شحاتة، مقرر اللجنة الاجتماعية، والدكتور طارق نور مقرر لجنة تنمية الموارد، لافتا إلى أنه التوافق على أن تُصبح لجنة الشكاوى والاقتراحات، للمجلس بالكامل حق مناقشتها.