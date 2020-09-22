مصر | التحقيق مع 33 متهما في أحداث الشغب بقرية أبو رجوان بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر التحقيق مع 33 متهما في أحداث الشغب بقرية أبو رجوان بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجري أجهزة الأمن بالجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة التحقيقات مع 33 متهما في الأحداث التي شهدتها قرية أبو رجوان بمركز البدرشين جنوب الجيزة، أمس الاثنين.

وقال مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية في وقت سابق إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عناصر مشاغبة حاولت الاعتداء على سيارة الشرطة، بقرية أبو رجوان بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

وفي نفس السياق أكد مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة على استقرار الحالة الأمنية بمركز البدرشين، وسط تواجد أمني مكثف.