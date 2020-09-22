شكرا لقرائتكم خبر عن «فؤاد»: مصر تضع كافة خبراتها وإمكاناتها الفنية لإيجاد حل جذري لأزمة السفينة «صافر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن تضامن مصر ودعمها لدولة اليمن والمملكة العربية السعودية، كما تثمن جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من متابعة مستمرة لهذا الوضع الهام وقيامها بتنظيم الدورة الاستثنائية التي أكد خلالها كافة الوزراء والمتحدثين على ضرورة العمل على إيجاد حل لأزمة السفينة «صافر».

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي عقدته إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بطلب من المملكة العربية السعودية، بهدف مناقشة سبل وآليات تفعيل القرار رقم 582 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بشأن السفينة «صافر».

وأشارت «فؤاد» إلى أن مصر تضع كافة خبراتها وامكاناتها الفنية للمساهمة في إيجاد حل جذري للأزمة، وقد شارك مصر في الاجتماعات التي عقدتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن «برسجا» لتنسيق خطة الطوارئ ولتفعيل دور كل جهة.

وأضافت فؤاد أن مصر على استعداد لطلب الدعم الفني والخبراء من سكرتارية الامم المتحدة لاتفاقية التنوع البيولوجي في ظل رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي وذلك بهدف الحفاظ على البحر الأحمر والكائنات الحية المعرضة لخطر التلوث.