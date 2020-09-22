شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تتعاقد على 405 آلاف طن قمح روسي.. والرصيد الاحتياطي يرتفع إلى 7 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامه للسلع التموينية، على شراء 405 آلاف طن قمح روسي، في اطار تعزيز أرصدة البلاد من القمح. وبذلك يرتفع رصيد الاحتياطي الاستراتيحي للبلاد من القمح إلى ٧ أشهر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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