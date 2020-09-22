شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تشيد بكفر الشيخ لفتحها 97 مركزاً للتصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بمحافظة كفر الشيخ ،بقيادة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،لفتحها 97 مركزاً لاستقبال راغبي التصالح في مدن وقرى المحافظة، منهم 9 مراكز بمدن المحافظة، وإضافة إلى 88 مدرسة، من بين المدارس التي تم تطويرها المربوطة بالنت كمركز تلقى الطلبات ،بالإضافة إلى التقديم على شبكة الخدمات الحكومية.

جاء ذلك خلال بيان أصدره أعلام محافظة كفر الشيخ، كما وجهت وزارة التنمية المحلية في خطابها الذي أرسلت لكافة المحافظة أنه يمكن التنسيق مع محافظة كفر الشيخ في هذا الأمر، مما أدى لتخفيف الزحام على المراكز التكنولوجية، وزيادة عدد الطلبات، وتسهيل الإجراءات والتيسير على المواطنين، وتوفير أماكن انتظار لائقة والعمل أثناء الأجازات.