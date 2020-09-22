شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم تمد فترة النقل بين المدارس حتى 1 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إرسال الرئيس السيسي برقية تهنئة لخادم الحرمين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وإعلان وزارة التربية والتعليم مد فترة النقل بين المدارس حتى 1 أكتوبر، ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ2.9 مليار دولار فى يوليو.

وفيما يلى أخبار مصر اليوم..

السيسى يتلقى دعوة من "سلفا كير" للمشاركة فى مراسم التوقيع النهائى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركات المسلحة.. الرئيس: ترسيخ الأمن والاستقرار هو الركيزة الضامنة للتنمية والتقدم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، و"ضيو ماطورك" وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان.

الرئيس السيسى يبعث برقية تهنئة لخادم الحرمين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.. وجاء في نص الرسالة: "أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، إنه ليسعدني بمناسبة احتفال المملكة بذكرى اليوم الوطني، أن أتقدم إليكم وإلى الشعب السعودي الشقيق بأصدق التهاني القلبية والتمنيات الأخوية".

وزارة التربية والتعليم تقرر مد فترة النقل بين المدارس حتى 1 أكتوبر

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مد فترة تلقى طلبات النقل للطلاب بين المدارس حتى 1 أكتوبر المقبل، نظرا لكثرة الطلبات المقدمة لقطاع التعليم العام بالوزارة وتخفيفا على أولياء الأمور بعد غلق باب التحويل الإلكترونى.

البنك المركزى يعلن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ2.9 مليار دولار فى يوليو

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 9.4 في المائة لتسجل 2.9 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي 2019.

الحكومة تعلن تأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية لتسمين وإنتاج المواشى والعجول.. وإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب.. وإنشاء كلية الآثار بجامعة عين شمس

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، على أن تسري أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم والتدريب التقني والفني والمهني العامة والخاصة بجميع أنواعها.

الصحة تعلن ارتفاع نسب الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل لـ88.4%

أكدت بيانات وزارة الصحة والسكان ارتفاع نسبة المتعافين من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية لـ88.4% بعد تسجيل 90332 حالة شفاء.

وزارة الإسكان تعلن مد فترة سداد مقدمات حجز وحدات متوسطى الدخل حتى 8 أكتوبر المقبل

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم مد فترة سداد مقدم جدية الحجز، وتسجيل البيانات، وسحب كراسات الشروط، حتى يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2020، وذلك لحجز الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل، والتى تطرحها الوزارة مُمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمناطق التالية (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا، بمحافظة دمياط)، لإتاحة فرصة لعدد أكبر من العملاء لحجز تلك الوحدات، حيث إنه كان من المقرر غلق باب الحجز اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020.

رئيس الوزراء: رخصة البناء ستصبح عقداً ملزماً بين صاحبها والدولة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث موقف وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، والإجراءات الإدارية والقانونية للتصدي لمخالفات البناء، والعمل على وقفها، وذلك بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المعنية.

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المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قدمت 19 مليونا و150 ألف جنيه لدعم 3 قرى بالأقصر.. تأهيل 102 منزل لخدمة 968 مواطنا.. وقوافل عيون وزواج يتيمات وقروض للمشروعات الصغيرة فى قرى توماس الوسطى والنجوع بحرى وقامولا.. صور

"حياة كريمة" مبادرة ضخمة تسير بخطوات جادة بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قامت فعاليات المبادرة بصورة جدية فى تجميل ورفع كفاءة المنازل ودعم الأهالى من الأسر الفقيرة فى 3 قرى بمحافظة الأقصر على مدار الأيام الماضية وهى "قامولا - توماس الوسطى – النجوع بحري"، وفى هذا الصدد انطلق فريق مبادرة حياة كريمة فى محافظة الأقصر، على مدار الشهور الماضية فى العمل على دعم الـ3 قرى كمرحلة أولى ضمن المبادرة، وذلك بدعم 19 مليونا و150 ألف جنيه.

صور.. إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لإنهاء ملفات التصالح بمخالفات البناء بالأقصر.. و1000 طلب تصالح بـ70%.. التخفيض لـ50% أدى لزيادة التوافد.. وتعليمات بالعمل طوال الأسبوع وتخفيف الإجراءات عن الأهالى

إقبال كبير شهدته المراكز التكنولوجية بمدن محافظة الأقصر المختلفة، وذلك عقب قرارات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتخفيض نسب التصالح بمخالفات البناء إلى 50%، وذلك فى إطار إجراءات الدولة للتيسير على المواطنين الملتزمين بإنهاء إجراءات التصالح فى بعض مخالفات المبانى طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والتعليمات والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن، وفى إطار التيسير على المواطنين الملتزمين بالتقدم بطلبات ودفع جدية التصالح، وفى ضوء توجيهات محافظ الأقصر بعمل المراكز التكنولوجية للمحافظة طوال أيام الأسبوع ولفترتين صباحية ومسائية، وتكثيف أعمال لجنة البت فى الطلبات والمتابعة المستمرة للتعديات على أراضى الدولة وإزالتها من المهد.

إزاى نفرق بين الأنفلونزا الموسية وفيروس كورونا؟.. أستاذ طب وقائى لـ"تليفزيون الخليج 365": الأعراض الرئيسية ارتفاع الحرارة وصعوبة التنفس.. الإجراءات الاحترازية مطلوبة و"الشيح" مستخدم كمقوى للمناعة.. فيديو

تغطية خاصة أجراها تليفزيون الخليج 365 حول فيروس كورونا والتوقعات بشأنه خلال الفترة المقبلة، وكيفية التفرقة بين الفيروس والأنفلونزا الموسمية، حيث أعد التغطية محمد محسوب، وقدمتها رغدة بكر.

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